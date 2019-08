Am Landgericht Dessau-Roßlau hat am Freitag der Prozess gegen einen 27-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus Niger schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Vergewaltigung und Körperverletzung vor.

Zu Prozessbeginn wurde vor dem Landgericht die Anklage verlesen. Der Mann schwieg zu den Vorwürfen. Die Vorsitzende Richterin appellierte mehrfach an den Angeklagten, eine Aussage zu machen. Es seien Spuren gefunden worden und ein Geständnis wirke strafmindernd, sagte sie.

Was war geschehen?

Der Tatverdächtige soll sich an einer Neunjährigen vergangen haben. Bildrechte: dpa Der Tatverdächtige soll sich am 9. Juni dieses Jahres auf den Elbwiesen in Roßlau an einem neunjährigen Mädchen vergangenen haben. Nach der Tat war der Mann auf einem Fahrrad geflüchtet, konnte aber von Zeugen gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde gegen den Tatverdächtigen in der Vergangenheit schon mehrmals ermittelt. Jedoch kam keines der Verfahren vor Gericht.

Demonstration nach Bekanntwerden

Zugang zu den Elbwiesen Roßlau, wo sich die Tat ereignet haben soll. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der 27-Jährige hat vor der Tat in der Flüchtlingsunterkunft in Vockerode gelebt. Da ein Asylantrag des Mannes jedoch abgelehnt wurde, wäre seine Duldung in der Woche nach der Tat ausgelaufen. Das hätte jedoch nicht automatisch bedeutet, dass der Tatverdächtige abgeschoben worden wäre, wie ein Sprecher des Landkreises Wittenberg mitteilte. Dafür müssten bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein.



Nach Bekanntwerden des Falls hatte es noch am Pfingstsonntag eine Demonstration in Roßlau gegeben. Laut Polizei nahmen damals knapp 120 Personen daran teil. Die Polizei rechnete einige Teilnehmer dem rechtsextremen Spektrum zu.

Verhandlung bis Mitte September