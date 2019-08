Willkommen im Lokprüfzentrum in Dessau: Jährlich werden hier bis zu 350 Lokomotiven aus ganz Europa gewartet und instandgesetzt. Bildrechte: MDR/Sven Stephan

Ein Knopfdruck, kurz darauf ein Lichtbogen und ein gedämpfter Knall – und schon ist die Spannung in der Oberleitung eines Gleises in der Halle des Lokprüfzentrums im DB-Werk Dessau umgeschaltet. Von in Deutschland üblichen 15.000 Volt Wechselspannung auf 25.000 Volt, wie sie etwa von den Eisenbahnen in Ungarn, Dänemark oder in Teilen Frankreichs genutzt werden. Diese technische Möglichkeit ist der Clou des hochmodernen Prüfzentrums. Zumal auch 3.000 Volt oder 1.500 Volt Gleichspannung angelegt werden können – und damit alle vier großen Stromsysteme, die bei Europas Eisenbahnen gebräuchlich sind.

Michael Otto ist verantwortlich für das Produktmanagement aller DB-Werke. Vorher war leitete er das DB-Werk Dessau und hat sich für das Prüfzentrum stark gemacht. Bildrechte: MDR/Sven Stephan Das gibt es europaweit nur in Dessau, sagt Michael Otto. Er war jahrelang Leiter des traditionsreichen DB-Werks in der Muldestadt und hat sich für den Bau des Prüfzentrums stark gemacht. Inzwischen ist er als Leiter des Zentralen Produktmanagements für alle DB-Werke zuständig. "Ein Lokprüfzentrum in dieser Größe und dieser technischen Ausstattung gibt's nirgendwo", sagt Otto stolz. "Der Standort Dessau hat damit ein Alleinstellungsmerkmal, ein besonderes Pfund im Kreise der Instandhalter."

Loks aus Skandinavien, Polen, Italien oder der Schweiz

Lokomotiven aus ganz Europa kommen inzwischen zur Wartung und Instandhaltung nach Dessau – etwa aus Skandinavien, Polen, Frankreich, Italien oder der Schweiz. Ihr Anteil könnte dank des neuen Prüfzentrums weiter wachsen, hofft man in Dessau.

Freuen würde sich darüber auch Kerry Grüneberg. Ausgerüstet mit einer Taschenlampe umkreist er gerade die Lokomotive mit der Nummer 187 104. Im Gegensatz zu vielen anderen Lokomotiven, die etwa mit Software-Problemen oder ausgefallenen Bauteilen ins DB-Werk müssen, sieht ihr ein geübtes Auge an, warum sie hier ist: Nach einem Wildunfall sind Teile der Frontpartie beschädigt. Kerry Grüneberg ist Fertigungsingenieur im Lokprüfzentrum. Er hat im DB-Werk seine Ausbildung gemacht, dann studiert. Jetzt prüfen er und seine Kollegen Lokomotiven aus ganz Europa auf Herz und Nieren. Bildrechte: Oliver Thomas

Kerry Grüneberg schaut nun rund ums Fahrgestell nach, klettert auch in die Grube unter der Lok. Sind weitere Leitungen beschädigt? Haben die Radreifen etwas abbekommen? Augenscheinlich nicht. Der 27-Jährige stammt aus Roßlau und hat seine Ausbildung im DB-Werk gemacht, dann studiert. Jetzt ist er Fertigungsingenieur und mit seinen Kollegen für die Prüfung der Loks zuständig, die nach Dessau kommen. "Ich habe mich als Jugendlicher bei einem Tag der offenen Tür hier im DB-Werk umgesehen und sofort gewusst: Das will ich machen!", erzählt Kerry Grüneberg. "Es reizt mich, dass so viele verschiedene Lokomotiven ins Werk kommen, das macht es unglaublich vielfältig und dadurch auch spannend."

Ich habe mich als Jugendlicher bei einem Tag der offenen Tür hier im DB-Werk umgesehen und sofort gewusst: Das will ich machen! Kerry Grüneberg Fertigungsingenieur im DB-Werk in Dessau

Die Schad-Lok mit der Nummer 187 104 ist eine Mehrsystem-Lokomotive. Sie kann sowohl unter 15.000 Volt Wechselspannung unterwegs sein – die neben der Deutschen Bahn auch von den Bahnen in Österreich und der Schweiz genutzt werden – als auch unter 25.000 Volt. Will man nun wissen, ob die Elektronik – etwa der Trafo oder der Stromrichter der Lokomotive – auch im zweiten Stromsystem funktionieren, muss man nun nicht mehr extra in eine Bahnwerkstatt etwa in Ungarn, Dänemark oder Nordfrankreich fahren. Das kann man nun auch in Dessau testen und nur hier eben gleich für vier verschiedene Stromsysteme.

Arbeitsbedingungen für Prüfer sind nun deutlich besser

Einen zweistelligen Millionenbetrag hat das neue Prüfzentrum gekostet. Und die Arbeitsbedingungen für die Prüfer enorm verbessert. An die große, neue Halle mit den vier Testgleisen müssten sich die Mitarbeiter immer noch gewöhnen, meint Produktmanager Michael Otto. Früher fanden viele der Tests unter freiem Himmel statt. Jetzt: Warm und trocken unterm Hallendach. Diese tollen neuen Bedingungen, sagt Otto, habe sich die Belegschaft durch gute Ergebnisse selbst erarbeitet.