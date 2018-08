Revision Dessauer Mordprozess vor Bundesgerichtshof

Bundesweit herrschte Entsetzen: Ein junges Paar aus Dessau überfällt eine Studentin aus China. Die junge Frau wird auf unsägliche Weise misshandelt, mehrfach vergewaltigt und schwer verletzt liegengelassen. Ihre Leiche wird erst Tage später gefunden. Der 21-jährige Haupttäter erhält in einem aufsehenerregenden Prozess eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes und Vergewaltigung, die zur Tatzeit 20-jährige Ex-Partnerin Xenia I. eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren – wegen sexueller Nötigung. Dieses Urteil gegen die Mittäterin ist nun Gegenstand der Revision beim Bundesgerichtshof.

Warum und von wem wurde Revision eingelegt?

Das Dessauer Landgericht kam damals zu der Einschätzung, dass die Angeklagte ihrem Freund hörig gewesen sei und nichts von den Tötungsabsichten wusste. Deshalb wurde Xenia I. wegen sexueller Nötigung zu einer Jugendstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt. Im Gerichtsaal hatten viele mit einer höheren Strafe gerechnet, weil sie damals das Opfer in die Wohnung gelockt, bei den Vergewaltigungen mitgemacht und keine Hilfe geholt hatte, obwohl sie sah, wie zerschunden die junge Chinesin war. In diese Richtung argumentieren auch Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Sie fordern eine höhere Strafe, wollen eine Verurteilung wegen Vergewaltigung durchsetzen. Die Verteidiger dagegen hoffen auf eine mildere Strafe. Deshalb legten alle Verfahrensbeteiligten Revision gegen das Urteil ein, so dass Karlsruhe darüber nun befinden muss.

Was kann am Donnerstag am Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden werden?

Der Bundesgerichtshof wird keine Strafe verhängen, stattdessen kann er das Urteil des Dessauer Landgerichtes bestätigen oder aufheben. Die Karlsruher Richter könnten beispielsweise feststellen, dass es Beweise gibt, die für eine Vergewaltigung sprechen. Dieser Fakt müsste dann in einem späteren Verfahren an einem Landgericht in Sachsen-Anhalt eine größere Rolle spielen. Andererseits kann der BGH auch deutlich machen, dass das Strafmaß zu hoch ausgefallen ist. Immerhin ist Xenia I. eine junge Mutter und eine Ersttäterin. Also, da ist alles offen. Möglicherweise wird der BGH noch am Donnerstag das Urteil verkünden, aber es könnte auch einen separaten Termin dafür geben.

Das furchtbare Verbrechen ist in Dessau noch sehr präsent. Ich habe mit Leuten auf der Straße gesprochen und beim Stichwort 'Mordfall Chinesin' wissen alle Bescheid. Denn diese traurige Geschichte vergisst niemand.

Was machen die Eltern des Täters heute?

Die leibliche Mutter und der Stiefvater des Haupttäters waren damals in den Fokus gerückt, weil sie direkt in den Fall involviert waren. Der Stiefvater als Leiter des Dessauer Polizeireviers, die Mutter führte als Polizeibeamtin selbst Ermittlungen durch. Damals gab es den massiven Verdacht, dass die Polizeiarbeit davon beeinträchtigt wurde. Das wurde aber durch eine interne polizeiliche Untersuchung entkräftet. Der Stiefvater gehört inzwischen zur Führungsspitze der Polizei in Dessau, leitet bei der Polizeidirektion Ost den Stabsbereich Einsatz. Die Mutter, die lange krankgeschrieben war, arbeitet auch weiterhin bei der Polizei. Die Gartenkneipe aber, die das Ehepaar ausgerechnet einen Tag nach der Trauerfeier für die junge Chinesin eröffnete, ist inzwischen geschlossen worden.

Wie geht die Hochschule in Dessau mit der Geschichte um?

Ursprünglich wurde befürchtet, dass die Hochschule einen Imageschaden nehmen könnte. In China war ja vor allem durch Blogger in Online-Medien ausführlich über den furchtbaren Mordfall berichtet worden. Daraufhin soll es Vorbehalte unter jungen chinesischen Studenten gegeben haben, nach Ostdeutschland beziehungsweise nach Dessau zu gehen. Aber die Lage hat sich offenbar schneller als gedacht beruhigt. Der Fall ist heute in Vergessenheit geraten. Und die Hochschule Anhalt mit ihren Standorten in Dessau, Köthen und Bernburg ist auch nicht wirklich daran interessiert, diese Debatte neu zu entfachen. Die Hochschule will sich nicht mehr dazu äußern, hieß es von Sprecherin Bettina Kranhold.

Was denken die Dessauer über den Fall?

Das furchtbare Verbrechen ist in Dessau noch sehr präsent. Ich habe mit Leuten auf der Straße gesprochen und beim Stichwort "Mordfall Chinesin" wissen alle Bescheid. Denn diese traurige Geschichte vergisst niemand. Das Schicksal dieser 25-jährigen Chinesin, die in Dessau eigentlich Architektur studieren wollte, hilfsbereit war und dann brutal ermordet wurde, geht vielen Dessauern immer noch ans Herz.