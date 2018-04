Seit 2003 hat das niederländische Königshaus die Schirmherrschaft für das Schloss Oranienbaum bei Dessau inne. Diese enge Verbindung der Oranjes zum Land ihrer Vorfahren könnte nun abbrechen, denn der Vertrag über die Schirmherrschaft läuft aus. Das hat die Niederländische Botschaft in Berlin mitgeteilt. Pressesprecherin Marona van den Heuvel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das Königshaus habe in der Vergangenheit für eine bestimmte Zeit und für bestimmte Projekte – z.B. die Sanierung des Schlosses oder die Ausstellung "Dutch Design 2012" – die Schirmherrschaft übernommen. Diese Periode habe 2003 begonnen und laufe nun allmählich aus. Der genaue Termin sei allerdings noch nicht bekannt. MDR-SACHSEN-ANHALT-Reporter André Damm erklärt, was das Ende der Schirmherrschaft bedeutet.