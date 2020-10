Somit kann potenziell jeder zum Opfer werden, dessen Auto über ein Funkschließsystem verfügt. Die Dessauer Polizeiinspektion rät deshalb, es den Dieben nicht so leicht zu machen. Das sei ohne großen Aufwand möglich, erklärte Pressesprecher Niemann. "Wer ein Kfz besitzt, sollte den Schlüssel nicht in der Nähe von Türen oder Fenstern ablegen", erklärte er. Möglich sei auch, den Schlüssel in sogenannte funkdichte Boxen zu legen. Die gebe es schon für wenige Euro zu kaufen.