Ganz ungefährlich ist sein Sport nicht, wie man an Schrammen und Wunden an Bein und Ellbogen erkennt. "Angst darf man nicht haben." Tim Boehle hat keine Furcht. Er weiß, worauf es auf der Bahn ankommt. "Die Technik beim Laufen ist das Wichtigste", sagt er. Tim beherrscht die Technik. Er ist Deutscher Meister. Der Titel sei etwas ganz Besonderes, sagt er – und denkt dabei mit einem Kribbeln im Bauch an die Siegerehrung.

Das hat offenbar auch die Bundestrainer beeindruckt. Tim Böhle gehört zum Team der deutschen Nationalmannschaft und wurde für die WM in Barcelona nominiert. "Absoluter Wahnsinn", findet der 18-Jährige. Auch wenn er für die Teilnahme an den Welttitelkämpfen in Spanien tief in die Tasche greifen muss: 3.500 Euro kostet die Reise, die Hälfte zahlt der Schüler selbst. "Trotzdem bin ich total motiviert, dafür habe ich viele Jahre trainiert."