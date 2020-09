Für den möglichen Corona-Impfstoff aus Dessau laufen in Hamburg die Tests an. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT werden zunächst 1.000 Einzeldosen des Pharmaunternehmens IDT Biologika an Probanden getestet.

Der Impfstoff soll helfen, wieder Normalität in den Alltag zu bringen. (Archivbild) Bildrechte: IDT Biologika

Insgesamt wird das Präparat in drei deutschen Prüfzentren (neben Hamburg auch in München und Tübingen) eingesetzt. Darüber hinaus gibt es Tests in Vietnam und in Gabun in Afrika. Durch die Tests in Asien und Afrika soll herausgefunden werden, ob es auf den unterschiedlichen Kontinenten Unterschiede oder Gemeinsamkeiten bei der Wirkung gibt.



IDT setzt bei seinem Impfstoff auf die Kraft der Antikörper. Als Wirkstoff wird ein Virus genutzt, das bei Tumoren sowie bei HIV und Malaria gute Dienste leistet. Es wurde mit den Erbinformationen des Spike-Proteins versehen, das beim Coronavirus auftritt. Wenn das menschliche Immunsystem als Reaktion Antikörper bilden würde, wäre das möglicherweise der Schlüssel zum Impfstoff, so das Pharmaunternehmen.