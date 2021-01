Die sozialistische Tageszeitung "nd.DerTag" hat in ihrer Donnerstagsausgabe ein Interview mit Nadine Saeed, Sprecherin der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh, abgedruckt. Sie zeigt sich optimistisch, dass der Todesfall doch noch aufgeklärt werden kann. Saeed verweist auf die beim Bundesverfassungsgericht anhängige Beschwerde der Familie Jallohs. "Wir gehen davon aus, dass über diese negativ entschieden wird", so die Sprecherin. Dann wolle die Initiative mit der Familie vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.



Der Tagesspiegel hat für seinen Bericht einen Freund Jallohs, Mouctar Bah, getroffen. Dieser und Mitstreiter hatten der in der Vergangenheit Ungereimtheiten in dem Fall benannt und so öffentlichen Druck erzeugt. Ein Kampf gegen so offensichtliches Unrecht über so lange Zeit koste Kraft und könne einen buchstäblich krank machen, zitiert die Zeitung Bah. Den im August vorgelegten Abschlussbericht der Sonderberater des Landtags Sachsen-Anhalts nennt Bah "Show", da die zentrale Frage, ob die Selbstanzündung möglich gewesen sei, ausgeklammert wurde.



Darauf nimmt auch "die tageszeitung" in einem Kommentar Bezug. Den Bericht könne man "getrost zu den vielen Bemühungen rechnen, die ganze Sache ein für allemal zum Abschluss zu bringen", heißt es darin. Der Kommentar kommt aber zu dem Schluss, dass das Gegenteil der Fall sei. "Zurücktreten hat zwar niemand müssen, aber losgelassen hat die Polizei, die Justiz und die Regierenden in Sachsen-Anhalt der Fall nie. Er haftet ihnen bis heute an, und das wird auf lange Zeit so bleiben", so das Fazit.