Integration in Dessau Mit Perspektiven gegen Gewalt unter Flüchtlingen

Der Dessauer Oberbürgermeister Peter Kuras ist in Sorge. Mehrere schwere Auseinandersetzungen unter Flüchtlingen erschüttern die Bauhausstadt. Zuletzt war es mitten am Tag zwischen Dessauer Hauptbahnhof und Stadtpark zu einer Massenschlägerei gekommen. Neun Afghanen und bis zu 15 Syrer waren aufeinander losgegangen, schlugen und traten aufeinander ein. Es wurde auch zugestochen. Laut Polizei erlitten vier Afghanen Schnitt- oder Stichverletzungen. Darunter war ein 25-jähriger Afghane, der in Herznähe getroffen wurde und notoperiert werden musste. Der Rathauschef in Dessau ist bestürzt über die ausufernde Gewalt.

Peter Kuras Bildrechte: MDR/André Damm Wir sind ja regelmäßig mit der Polizei im Gespräch, um solche Vorfälle zu verhindern. Andererseits zeigen solche Gewalttaten, dass wir mit der Integration erst am Anfang stehen. Peter Kuras, Oberbürgermeister von Dessau

Warum aber stehen sich ausgerechnet Afghanen und Syrer so feindlich gegenüber? In Dessau hat es schon mehrere Zwischenfälle zwischen den beiden Seiten gegeben, aber auch in Dresden und Leipzig.

Religion, Kultur, Drogen – Streitthemen sind vielfältig

Die Ursachenforschung ergibt ein vielschichtiges Bild: Zum einen handelt es sich bei Syrern und Afghanen um die größten Flüchtlingsgruppen. Spannungen entstehen immer wieder bei Glaubensfragen, wenn beispielsweise unflätig mit dem Koran umgangen wird. Dazu kommen kulturelle Unterschiede. Eine große Rolle spielt der Neidfaktor: Viele Afghanen denken, dass die Syrer hierzulande bevorzugt behandelt werden, weil sie teilweise ein mehrjähriges Bleiberecht besitzen, Afghanen dagegen schnell abgeschoben werden können. Immer wieder ist auch der Drogenhandel ein Streitthema. Da wird ein Absatzgebiet schon mal bis zum Äußersten verteidigt. Doch manchmal geht es auch um ganz profane Dinge: Am Dessauer Marktplatz rangelten Afghanen und Syrer um ein Smartphone. Bilanz: zwei Schwerverletzte.

"Erlebtes lässt Hemmschwelle sinken"

Für Razak Minhel, den Leiter des Multikulturellen Zentrums in Dessau, liegt es daran, dass viele Täter traumatisiert sind.

Razak Minhel Bildrechte: MDR/André Damm Bei den Syrern und Afghanen handelt es sich um junge Männer, die häufig aus Kriegsgebieten kommen und lange Fluchtwege überstehen mussten. Bei vielen liegt die Hemmschwelle sehr niedrig. Sie werden schnell aggressiv. Razak Minhel, Leiter des Multikulturellen Zentrums in Dessau

Minhel spricht noch von Einzelfällen. Noch gebe es keine verhärteten Fronten. Damit es nicht dazu kommt, müssen sich mehr Sozialarbeiter um die jungen Flüchtlinge kümmern, so Minhel. Ihnen fehlt hier einfach eine Perspektive. Syrer und Afghanen seien fest in ihren Gruppen verankert, zu Deutschen gebe es kaum Kontakt. Das führe zu einer Unzufriedenheit, die schnell in Gewalt umschlagen kann. Es sei deshalb wichtig, gegenzusteuern. Minhel forderte zusätzliche Bildungs-und Jobangebote für junge Flüchtlinge.

