Nach Ansicht der Richter haben die vier Männer im Jahr 2017 einen 19-Jährigen getötet. Sie sollen ihn in einen Wald bei Dessau gelockt haben, um Schulden aus Drogengeschäften einzutreiben. In dem Wald hätten sie den Mann mit Baseballschlägern und einem Messer traktiert. Das Opfer erlitt mehrere Schädelfrakturen und wurde mit Stichen in Bauch und Brust verletzt. Am Ende sollen die Täter den Leichnam vergraben haben.