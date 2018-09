Im Mordfall Yangjie Li ist das Urteil gegen den Hauptangeklagten Sebastian F. rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Revision des Verurteilten nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT als unbegründet verworfen. Diese Information hat das Landgericht Dessau am Mittag bestätigt.

Es hatte Sebastian F. zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Er hatte im Mai 2016 gemeinsam mit seiner damaligen Freundin eine chinesische Studentin in eine Wohnung in Dessau gelockt. Das Opfer wurde dort stundenlang gequält und vergewaltigt. Es starb an den Folgen massiver Gewalteinwirkung.