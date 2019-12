Nächste Runde im Verhandlungsmarathon: Mal wieder hat ein Gericht ein Urteil über den selbsternannten "König von Deutschland", Peter Fitzek, gefällt. Und mal wieder geht Fitzek in Revision. Wieder wird der Fall an ein anderes Gericht weitergereicht.

Der Reihe nach: Das Landgericht Dessau-Roßlau hat Fitzek am Freitag wegen Fahrens ohne Führerschein und Beleidigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Fitzek habe unmittelbar nach der Verkündung Revision eingelegt, teilte das Gericht mit. Nun sei das Oberlandesgericht in Naumburg am Zug. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung bleibt Fitzek einem Gerichtssprecher zufolge auf freiem Fuß.