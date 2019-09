Zugang zu den Elbwiesen in Roßlau, wo sich die Tat ereignet haben soll. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass sich der 27-Jährige am 9. Juni dieses Jahres auf den Elbwiesen in Roßlau an einem neunjährigen Mädchen vergangen hat. Nach der Tat war der Mann auf einem Fahrrad geflüchtet. Zeugen stellten ihn kurze Zeit später und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.



Während des Prozesses hatte er gestanden, von einer Bank aus beobachtet zu haben, wie das Mädchen mit einem Teddy zum Spielen auf die Elbwiesen ging. Er sei ihr gefolgt und habe sie dort vergewaltigt. Das Gericht erklärte, das Geständnis des Mannes sei hoch zu würdigen.