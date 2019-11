Als die Unesco im Herbst 1979 den Antrag der DDR-Regierung abnickt, das Naturschutzgebiet Steckby-Lödderitzer Forst zum Biosphärenreservat zu erklären, ist das damals 3.850 Hektar große Naturschutzgebiet das erste Biosphärenreservat Deutschlands. Es liegt in der DDR, nicht in der BRD. Und weil auch das Vessertal in Thüringen zum Biosphärenreservat erklärt wird, hat die DDR auf einen Schlag gleich zwei solcher strengen Schutzgebiete. Erich Honecker hat sein Ziel erreicht. Er hat das Wettrennen mit der BRD gewonnen. 2:0.