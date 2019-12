Für Klein und Groß Märchenwald zum letzen Mal in Dessauer Vorgarten

Verkauf und Umzug nach Hundeluft bei Dessau Märchenwald letztmalig in Dessauer Vorgarten zu sehen

Zum letzten Mal hat Hans-Walter-Schultz seinen Märchenwald in seinem Vorgarten in Dessau aufgebaut. Aus gesundheitlichen Gründen bot er das Ensemble zum Verkauf an und fand eine Interessentin ganz in der Nähe.