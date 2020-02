"Der Wind, der Wind, das himmlische Kind", so heißt es im Märchen Hänsel und Gretel. Die letzten Tage mit dem Sturmtief "Sabine" haben wieder einmal gezeigt, wie unberechenbar die Natur ist: Das himmlische Kind ist nicht zu bändigen und lässt sich auch nicht steuern.

Das macht den Wind zu einem windigen Gesellen – vor allem, wenn es um die Energiewende und die Stromversorgung durch erneuerbare Energien geht. Stromschwankungen sind weder für Industrie noch für Privathaushalte akzeptabel. Wind lässt sich leider auch nicht speichern. Was sich aber speichern ließe, wäre die Energie, die von Windrädern erzeugt wird. Mit Batterien ist das Problem jedoch nicht zu lösen, denn um viel Strom zu speichern, bräuchte man sehr große Anlagen. Und das ist sowohl aus Gründen des Umweltschutzes als auch wegen der Kosten problematisch.

Motor aus Dessau läuft mit Wasserstoff

Einen neuen Ansatz für das Problem findet man in Dessau-Roßlau, im Wissenschaftlich-Technischen-Zentrum (WTZ). Hier werden seit vielen Jahrzenten Motoren entwickelt. Das neueste Produkt hat einen eigenen Teststand und einen etwas sperrigen Namen: H2 DI Zero.

Projektleiter Manuel Cech neben dem Wasserstoff-Motor H2 DI Zero Bildrechte: MDR/Uli Wittstock Offiziell handelt es sich dabei um einen Zero-Emission-Kreislaufmotor. Der wird nicht mit Diesel oder Benzin angetrieben, sondern mit einem Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff. Und er hat eine Eigenschaft, die ihn von jedem anderen Verbrennungsmotor unterscheidet: Er produziert nämlich keinerlei Abgase. "Eigentlich braucht jeder Motor Luft, damit sich der Kraftstoff im Kolben entzünden kann", erklärt der Projektleiter bei der Motorenforschung im WTZ, Manuel Cech. "Da aber in der Luft Stickstoff enthalten ist, entsteht bei der Verbrennung Stickoxid. Unser Motor macht sich seine eigene Luft."

Das Edelgas Argon spielt dabei eine Rolle, ebenso Sauerstoff wie auch der Wasserstoff. Und das Ganze hat auch noch einen weiteren Effekt: "Durch die Verwendung von Argon haben wir einen Wirkungsgrad erzielt, der bislang bei Verbrennungsmotoren nicht möglich war", sagt Cech.

Nicht für Autos, sondern für die Kraftwerke

Doch bevor sich nun jemand sich falsche Hoffnungen macht: Für mobile Anwendungen ist dieser Motor ungeeignet. Die Formel 1 haben die Dessauer also nicht im Blick. Vielmehr soll H2 DI Zero bei der Energiewende eine wichtige Rolle spielen, so Manuel Cech: "Die Idee ist, überflüssigen Windstrom in Wasserstoff umzuwandeln. Und wenn der Wind nicht weht, dann kann unser Motor mit diesem Wasserstoff wieder Strom produzieren."

Überflüssiger Windstrom ist ein großes Problem der Branche. Denn wenn es kräftig weht, wird oft mehr Strom produziert, als aktuell verbraucht wird. Mit der Umwandlung dieses Stroms in Wasserstoff kann diese Energie nun gespeichert werden und steht für zahlreiche Anwendungen zur Verfügung. Eine davon ist die Stromerzeugung.

Der Motor aus Dessau soll in Blockheizkraftwerken zum Einsatz kommen. Eine Technologie, die bereits jetzt von vielen Stadtwerken genutzt wird, meist auf der Basis von Erdgas. Allerdings sollen die Motoren nur dann anlaufen, wenn es keinen Wind- oder Sonnenstrom gibt. Aber wie schnell könnte so ein Großkraftwerk ans Netz gehen? "Unser Motor läuft nach sechzig Sekunden auf Volllast – und das im Megawatt-Bereich. Bis das System hochgefahren ist, liefert ein Akkuspeicher den Strom. Insofern sind keine Ausfälle zu befürchten", versichert Cech. Also könnte so ein Kraftwerk von null auf hundert in einer Minute durchstarten.

Mit verschiedenen Technologien zur Energiewende

Eigentlich hat der Ingenieur Manuel Cech Fahrzeugtechnik studiert, ein Berufsfeld, das sich derzeit massiv wandelt. Die Seiten habe er aber nicht gewechselt, sagt der Motorenentwickler, denn die Energiewende sei für Ingenieure ein spannendes Berufsfeld. "Ich denke wir, schaffen den Umstieg. Allerdings können wir nicht sagen, es wird diese eine Technologie sein oder jene." Es gehe um viele unterschiedliche Lösungen, je nach Anwendung. "Es wird also eine Elektromobilität geben, aber auch eine Wasserstoff-Technologie für bestimmte Fahrzeuge und natürlich Wasserstoff als Energiespeicher zur Stromerzeugung und für die Industrie", sagt Cech.