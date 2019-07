Umzug nach Weimar Keine Konzerte mehr: ZDF beendet Zusammenarbeit mit Dessauer Bauhaus

ZDF und 3sat haben ihre Konzertreihe "zdf @ bauhaus" am Bauhaus in Dessau beendet. Wie das ZDF mitteilte, geht die 3sat-Musiksendung im 100. Jubiläum des Bauhauses zu den Ursprüngen der Kunstschule zurück, genau an den Ort, an dem das Bauhaus 1919 entstand.

Ende nicht überraschend

Nach der Konzertabsage im vergangenen Jahr gab es Proteste gegen das Vorgehen des Bauhauses. Bildrechte: MDR/Susanne Reh Nach Informationen der "Mitteldeutschen Zeitung" ist das Ende der Zusammenarbeit mit dem Bauhaus Dessau nach dem Eklat um die Band "Feine Sahne Fischfilet" nicht völlig überraschend. Allerdings habe der Umzug nicht mit der Konzertabsage im Oktober vergangenen Jahres zu tun, zitiert die Zeitung den Sender. Weitere Konzerte in Dessau seien nicht geplant.



Auch das Bauhaus in Dessau will laut MZ keinen Zusammenhang zu "Feine Sahne Fischfilet" herstellen. Eine Sprecherin sagte, nach zehn Jahren seien Veränderungen und Neuausrichtungen nicht unüblich. An der Entscheidung des ZDF sei die Stiftung Bauhaus Dessau nicht beteiligt gewesen. In Dessau wurden mehr als 100 Konzerte der Musiksendung aufgezeichnet.

Neuer Ort für Konzertreihe