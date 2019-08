In Rumänien sind fünf Mitarbeiter eines deutschen Jugendprojekts verhaftet worden. Unter ihnen ist der aus Dessau stammende Leiter der Einrichtung. Die Staatsanwaltschaft in Bukarest wirft ihnen schwere Misshandlung und Freiheitsberaubung von Jugendlichen vor. Unter den Betroffenen sollen auch schwer erziehbare Jungen und Mädchen aus dem Saale- und dem Salzlandkreis sein. Drei weitere Verdächtige, darunter die deutsche Ehefrau des Projektleiters, wurden nach ihrer Festnahme am Mittwoch zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt, müssen sich jedoch regelmäßig bei den Behörden melden.

Ermittlungen wegen Misshandlung und Menschenhandel

Der ermittelnden Staatsanwaltschaft zufolge sollen die Jugendlichen auf einem abgelegenen Bauernhof, "sklavenartig" behandelt, geschlagen und zu übermäßiger körperlicher Arbeit gezwungen worden sein. Andere seien wochenlang in Isolationshaft gesteckt worden. Kontakte zur Außenwelt und ihren Familien sei ihnen verboten worden.

Drei Jugendliche aus Sachsen-Anhalt leben dort

Wie eine Pressesprecherin des Saalekreises MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, befinden sich derzeit zwei Jugendliche des Landkreises im Sozialprojekt "Maramures" in Viseu de Sus im Norden Rumäniens. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe sei unverzüglich Kontakt zu beiden Jugendlichen aufgenommen worden, so die Sprecherin. Beiden gehe es gut. Die Jugendlichen hätten die Vorwürfe allerdings nicht bestätigen können. Genauere Angaben über die Jugendlichen wurden nicht gemacht.

Auf dem abgelegenen Gehöft sollen die Jugendlichen "sklavenartig" behandelt worden sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Sprecherin zufolge ist schon seit längerer Zeit seitens des Jugendamtes ein Besuch vor Ort geplant. Dieser Besuch wäre auch unabhängig von den aktuellen Entwicklungen erfolgt. Der Landkreis stehe regelmäßig telefonisch oder via Bildtelefonie mit den Jugendlichen in Kontakt.



Eine Sprecherin von Sachsen-Anhalts Sozial-Ministerium teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, dass nach Informationen des Träger ein dritter Jugendlicher aus dem Salzlandkreis in dem Projekt lebt. Nähere Informationen dazu stehen bislang noch aus. Der Fall "Maramures" liege nicht im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums. Über einen jeweiligen Aufenthaltsort von Jugendlichen entscheide das örtliche Jugendamt. Allerdings nehme man die aktuelle Berichterstattung zum Anlass, die zuständigen Jugendämter um Informationen über die Unterbringung von Jugendlichen im Ausland zu bitten.

Vorwurf der Steuerhinterziehung

Die rumänischen Behörden werfen den Beschuldigten zudem Steuerhinterziehung vor. Bei den Durchsuchungen mehrerer Häuser fanden die Ermittler nach eigenen Angaben rund 146.000 Euro. Woher das Geld stammt, konnte der Leiter nicht erklären.

Die rumänischen Behörden haben das Auswärtige Amt informiert und stehen im engen Kontakt mit dem Konsulat vor Ort. Maria Adebahr vom Auswärtigen Amt sagte, das Projekt sei dem Generalkonsulat in Temeswar bekannt. Das Projekt gebe es seit fast 20 Jahren. In den letzten 20 Jahren seien keine Probleme, so wie sie jetzt in den Medien berichtet werden, bekannt geworden.

Rumänische Lokalmedien berichteten unter Berufung auf Justizkreise, die Leiter des Jugendprojekts hätten Komplizen bei der örtlichen Polizei und den Behörden gehabt und seien in der Vergangenheit vor Kontrollen durch das Jugendamt oder Vertreter deutscher Behörden stets gewarnt worden. Die Mitarbeiter hätten dann dafür gesorgt, dass die Kinder nicht allein mit Behördenvertretern sprechen konnten.

Projekt für verhaltendauffällige Jugendliche

Das Projekt verspricht nach eigenen Angaben die "Rehabilitierung" von sozial auffälligen, schwierigen oder straffällig gewordenen Kindern und Jugendlichen mit Hilfe von Aktivitäten und mit psychologischer Unterstützung. Das Sozialprojekt wird von Geldern aus Deutschland mitfinanziert.