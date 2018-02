Zum Juni-Hochwasser 2013 wiederholte sich das Schreckensszenario der Flutkatastrophe 2002: An der Mulde in Sachsen brach ein Deich. Enorme Wassermengen strömten in den Seelhausener See direkt neben der Bitterfelder Goitzsche und die Böschung zwischen beiden Seen drohte wegen des hohen Wasserdrucks zu brechen. Das hätte für die Bitterfelder Altstadt die Überflutung bedeutet.

So idyllisch kann sich die Goitzsche auch zeigen (Archivbild). Bildrechte: Thomas Radestock

Die jetzige Einigung sieht vor, bei extremem Hochwasser zunächst die nahen Polderflächen in Rösa (Sachsen-Anhalt) und Löbnitz (Sachsen) zu fluten. Danach sollen Goitzsche und der Seelhausener See das Wasser aus der Mulde aufnehmen. Landrat Schulze betonte, dass das kontrolliert passieren solle. So könne der Mulde-Scheitel gedrosselt werden. Dadurch würde auch weniger Wasser in die Elbe fließen. Bis zu 100 Millionen Kubikmeter könnten so zurückgehalten werden. Auch der Lober-Leine-Kanal soll beim Hochwasserschutz eine größere Rolle spielen, indem er hochwasserfest gemacht wird. Dafür soll ein hunderte Meter langer Deich entlang des Kanals gebaut werden. Die Bauarbeiten beginnen vermutlich im kommenden Jahr, zuvor sollen jedoch die Bürger informiert werden.



Bei einer extremen Gefahrenlage könne man durch diese Maßnahmen die Mulde kontrolliert abfließen lassen. Nach jahrelangem Hin und Her zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt samt Kompetenzgerangel zwischen den Behörden seien beide Länder nun auf einem guten Weg.