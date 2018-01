Bei Hapkido geht es um Strategien zur Verteidigung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Eine sportliche Familien also, die in Wittenberg im kleinen Rahmen Großes leistet. Man sieht die Begeisterung in den Gesichtern der vielen Teilnehmer beim Training, wenn das Ehepaar Gößling die für Hapkido charakteristischen Wurf-, Tritt- und Schlagtechniken vorführt.



Auch der Umgang mit Waffen gehört zur Ausübung von Hapkido: Auf der Matte geht Volker Gößling mit einem Plastik-Messer auf seine Frau zu, um von ihr über die Schulter auf die Matte geworfen zu werden. Hapkido – das ist auch die Kunst, jede Kraft, die auf einen gerichtet wird, umzuleiten, sie für sich zu nutzen.



"Das machen wir nur hier auf der Matte, zu Hause bleibt das Inventar ganz", sagt Nadine Gößling und lacht. Ihr Mann, der in Wittenberg als Anwalt arbeitet, nickt zustimmend. Dann wendet sich der Hapkido-Meister, der gerade erst sein 40-jähriges Mattenjubiläum feiern durfte, sofort wieder seinen Vereinsmitgliedern zu, die er mit seinen lautstarken Kommandos wohl gern zu einer lebenslangen Liebe zum Hapkido anfeuern würde.