Umstrittenes Landesgesetz Kommunen unsicher: Straßenausbaubeiträge abkassieren oder aussetzen?

Nach langem Hin und Her sollen die Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt künftig abgeschafft werden. Der Haken: Es ist noch kein neues Gesetz beschlossen. Viele Kommunen stecken deshalb in der Zwickmühle. Denn laut aktueller Gesetzeslage müssen sie die Gebühren weiter erheben. In der Region Anhalt und Wittenberg geht man unterschiedlich mit der Situation um.