In Dessau-Roßlau wird am Sonntag an den Asylbewerber Oury Jalloh erinnert – voraussichtlich noch bis in die Abendstunden. Jalloh war auf den Tag genau vor 13 Jahren in einer Dessauer Polizeizelle ums Leben gekommen. Zu der Kundgebung hatte die "Initiative in Gedenken an Oury Jalloh" aufgerufen. Nach Angaben der Polizei nehmen etwa 3.000 Demonstranten an der Kundgebung teil. Die Organisatoren sprechen von mehr als 4.000 Teilnehmern.