Die Empfehlungen

Till Brönner

Ein ganz wichtiger Name in diesem Jahr ist Till Brönner, der sogenannte "Artist in Residence". Der Star-Trompeter ist auch ein guter Sänger, wandert geschickt durch die Genre. Er kann nicht nur Klassik und Jazz, sondern auch großartige Popvariationen und Filmmusik.

Zum Auftakt wird Till Brönner zu hören sein. Bildrechte: IMAGO Am Freitagabend ist er beim Eröffnungskonzert zusammen mit der Anhaltischen Philharmonie im Theater in Dessau zu bestaunen. Außerdem tritt er im Verlauf des Festivals nochmal zusammen mit dem Jazz-Kontrabassisten Dieter Ilg auf. Deren gemeinsames, neues Programm wird im Steintor Varieté in Halle und in Dessau im Theater aufgeführt. Das ist dann allerdings Musik, die zwar absolut hochwertig und edel ist, jedoch eher etwas für Jazzliebhaber ist und eben keine leichte Kost bedeutet.

Ute Lemper

Ute Lemper krönt das Fest zum Abschluss am 1. März. Bildrechte: dpa Das Festival hat sich ein wahres Highlight für den Abschluss am 11. März überlegt: die Grand Dame, Ute Lemper, wird mit dem MDR Sinfonieorchester im Anhaltischen Theater in Dessau zu sehen sein. Ute Lemper – eine der ganz wenigen deutschen Musical-Sängerinnen, die weltweit bekannt ist und es bis auf den Broadway in New York geschafft hat.



Sie singt Titel von Jaques Brel, über George Gershwin bis eben zum Kurt-Weill-Repertoire. Weill interpretiert sie schon seit vielen Jahren. Hier kommen die Klassiker, aber smart und leichtfüßig vorgetragen. Dieser Konzertabend ist auch was für diejenigen, die sonst keine klassischen Orchesterauftritte erleben wollen.

Radio Doria

Radio Doria Bildrechte: Universal Music Am Samstag, 24. Februar, empfehle ich besonders die Band von Schauspieler und Sänger Jan Joseph Liefers: Radio Doria. Nein, der Mann kann nicht nur mit Leichen im Tatort hantieren. Das jüngste Album haben wir bei MDR SACHSEN-ANHALT im Radio vorgestellt – eine wunderbare, authentische Platte voller Geschichten, die die Kurzweiligkeit des Moments und des Glücks einfangen.



Ein Konzert, das sich sicher lohnt. Die Nachfrage ist bereits im Vorfeld so groß gewesen, dass das Festival ein Zusatzkonzert anbietet. Da allerdings viele der Konzerte ausverkauft sind, empfehlen wir die Übertragung im Radio. Karten für die Veranstaltungen, die nicht ausverkauft sind, gibt es über die Homepage des Festivals oder telefonisch unter 0341 14 990 900.

Übertragungshinweis