Für Erholungssuchende hat die Gemeinde Muldestausee (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) viel zu bieten. Gleich drei größere Seen liegen im Gemeindegebiet oder grenzen direkt daran an. Für die einheimischen Jugendlichen gibt es in den Ortsteilen wie Burgkemnitz, Gröbern oder Schlaitz dagegen kaum sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten. In Pouch etwa dient ein heruntergekommener Holzunterstand als Treffpunkt – wenig malerisch gelegen an der Bundesstraße neben einem Supermarkt und der Bushaltestelle. Einen Jugendclub, oder zumindest einen überdachten Ort zum Treffen sucht man am Ufer der Goitzsche vergeblich.