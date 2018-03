Mutti Julia und ihr Maddox Bildrechte: MDR/Heike Bade

In der kleinen zwei-Raum-Wohnung in Bitterfeld-Wolfen duftet es nach Kaffee. Julia Förster hat ihre Wohnung sparsam eingerichtet. In dem kleinen Flur hängen überall Baby- und Kinderbilder. Darauf zu sehen ist Maddox, ihr Sohn. Er ist auch zu Hause, obwohl es mitten in der Woche ist. Der Vierjährige hat Fieber und Husten, deshalb muss er nicht in den Kindergarten und darf bei seiner Mama zu Hause bleiben.

"Meine Familie hatte es schwer mit mir"

Julia Förster spricht sehr reflektiert über sich selbst in der Zeit als sie schwanger wurde: "Ich war ein schwieriges Mädchen zu der Zeit. Ich habe immer wieder die Schule geschwänzt, war versetzungsgefährdet und bin mitunter tagelang nicht nach Hause gegangen. Meine Familie hatte es schwer mit mir."



Zu dieser Zeit lebt sie zusammen mit ihren gehörlosen Eltern und ihrem kleinen Bruder. Die Eltern brauchen selbst viel Hilfe durch ihre Behinderung. Julia beherrscht seit sie denken kann die Gebärdensprache und übersetzt im Alltag für sie, wenn die Großeltern keine Zeit haben.

Entscheidung für das Kind

Julia (Mitte) mit ihrem Sohn, ihren Eltern und ihren Geschwistern Bildrechte: MDR/Heike Bade Sie war ein halbes Jahr mit ihrem Freund zusammen, der damals 15 war, als sie merkte, dass sie ein Kind bekommt. Auch ihre Mutter erwartete zur gleichen Zeit noch ein Baby. Julia vertraut sich ihren Eltern und Großeltern an. Die Familie steht hinter ihr, egal wie sie sich entscheiden würde. Adoption scheint eine Alternative, eine Unterbrechung eher nicht. Julia und ihr Freund beschließen das Kind zu behalten. Im Interview sagt sie: "Ich habe viel hin und her überlegt, bis ich den Entschluss gefasst habe, das Kind soll bei mir bleiben".

Neuer Mensch durch Schwangerschaft

Für Julia war ihre Schwangerschaft so etwas wie eine Initialzündung. Sie hat ihr Leben um 180 Grad gedreht. Regelmäßig geht sie jetzt zur Schule, lernt, hat plötzlich gute Noten. Und das bleibt auch so, als sie kurz nach den Sommerferien zu Beginn der 9. Klasse ihren Sohn auf die Welt bringt. Knapp drei Kilo, 48 Zentimeter, großes Glück.



Acht Wochen bleibt sie zu Hause. In der Zeit kommen sie ihre Klassenkameraden regelmäßig besuchen. Bringen ihr den Unterrichtsstoff und gehen auch mal mit Maddox spazieren, damit Julia eine Stunde schlafen oder lernen kann. Ruhe hat sie zu dem Zeitpunkt keine mehr. Denn in der Wohnung sind ja noch ihr kleiner Bruder und ihre Schwester, gerade mal zwei Wochen älter als ihr Sohn.

Hilfe im Alltag dank EU-Programm

Nach einem guten Jahr merkt Julia, dass sie den Alltag kaum noch bewältigen kann. Der Vater des Jungen hat sich zurückgezogen und spielt keine Rolle mehr in ihrem Leben. Sie sucht und findet Hilfe bei einem von der Europäischen Union geförderten Programm mit dem Namen EddA - Erhöhung der Eingliederungschancen von Alleinerziehenden angesiedelt beim Bildungswerk der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt. Ausgerechnet ihre ehemalige Lehrerin, Karin Stöbe, ist dort ihre Ansprechpartnerin.

Für Söhnchen Maddox hat Julia sich um 180 Grad gedreht. Bildrechte: MDR/Heike Bade Finanzielle Unterstützung gibt es bei dem Programm nicht, aber jede Menge Hilfe in allen möglichen Bereichen des Lebens – die Suche nach einer passenden Lehrstelle, Bewerbungen und Anträge schreiben, Unterstützung bei der Wohnungssuche, Gespräche mit Ämtern und Ausbildern und – ganz praktische und trotzdem sehr persönliche Hilfestellungen, die Julias Eltern ihr nicht geben können. Ihre Großeltern helfen so viel sie können, aber auch ihre Möglichkeiten sind begrenzt.

Ausbildung und Wohnung

So findet Julia nach ihrem Realschulabschluss einen Ausbildungsplatz zur Sozialassistentin. Noch während der Lehre findet sie auch mit Hilfe von Karin Stöbe ihre kleine Wohnung und damit ein wenig mehr Ruhe. Obwohl es schwer ist, schafft sie es ihren Alltag mit Maddox zu bewältigen.



Freunde sind ihr nicht mehr geblieben, dafür hat sie keine Zeit. Ihre ehemaligen Mitschüler gehen andere Wege. Und wenn ihre Mitstreiter bei der Ausbildung abends feiern gehen, bleibt sie bei Maddox.

Mit ehemaliger Lehrerin durch Dick und Dünn

Julia Förster schließt ihre Ausbildung ab und hat sehr gute Referenzen in der Kindereinrichtung, in der sie ihre Praktika gemacht hat, bekommen. Immer an ihrer Seite ist Karin Stöbe von EddA, die nun seit mehr als zwei Jahren einmal mindestens in der Woche bei Julia vorbeischaut und sich erkundigt, ob alles gut läuft, an welchen Stellen Probleme auftreten könnten und dann auch handelt.

Ich muss Julia ein Kompliment machen – und ich mache ganz selten Komplimente – wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat und wie sie ihr Leben managt… Hut ab! … Bei den meisten Projektteilnehmern läuft es längst nicht so reibungslos wie bei Julia … Die ganz strenge Selbstdisziplin, die so junge Alleinerziehende mitbringen müssen, um ihren Alltag zu strukturieren und zu meistern, haben viele noch nicht. Und wir können in Maßen helfen und beraten, aber nicht mehr. Karin Stöbe, ehemalige Lehrerin und Vertraute von Julia

Heute sagt die 19-Jährige, die Schwangerschaft sei das Beste gewesen, was ihr passieren konnte. Bildrechte: MDR/Heike Bade Auch Julia braucht nach den extrem anstrengenden Jahren als minderjährige Mutter, Schülerin und Azubi eine Pause. Für einen Urlaub war nie das Geld da. Selbst kleine Ausflüge in einen Freizeitpark oder ein Spaßbad kann sie an ihren Fingern abzählen. Zusammen mit Karin Stöbe beschließt sie nach der Ausbildung nicht gleich ein festen Job zu suchen. Julia braucht eine Auszeit. Sie meldet sich bei der Agentur für Arbeit und bekommt Hartz IV für sich und ihren Sohn. Das erste Mal in ihrem Leben hat sie Zeit für sich und ihr Kind.

"Es ist gut so wie es ist"

Julia ist jetzt 19, Maddox vier. Rückblickend auf die letzten Jahre sagt sie: "Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich mein Kind etwas später bekommen hätte. Also Maddox ist mein Schatz, gar keine Frage. Aber wer weiß, wie und ob ich dann überhaupt die Schule abgeschlossen hätte und wie es überhaupt gekommen wäre und darum ist es auch wieder gut genauso wie es ist". Während des Redens strahlt sie. Auf ihrem linken Unterarm ist in Walt Disney-Schrift der Name "Maddox" umgeben von Sternen eintätowiert.

Im April tritt Julia ihren ersten festen Job an – als Sozialassistentin in einem Kindergarten in Bitterfeld-Wolfen. Sie will dann auch ihre Fahrerlaubnis machen. Beantragt hat sie schon alles. Denn im Sommer beginnt Julia Förster mit einer weiteren Ausbildung. Jetzt zur Erzieherin in Dessau – ihr Traumberuf. Aber dazu braucht sie ein eigenes Auto, mit Bus und Bahn würde sie es nie schaffen, morgens auch noch Maddox pünktlich in die Kita zu bringen. Aber solche Hürden machen Julia Förster keine Angst mehr. Sie weiß, dass sie alles schaffen kann. Julia und Maddox bei den Dreharbeiten Bildrechte: MDR/Heike Bade