Deutschlandweit einzigartig Neues Warnsystem vor gefährlichen Baustellen

Verkehrsminister Thomas Webel hat am Montag in Dessau-Roßlau ein neues Warnsystem für Autos vorgestellt. Ziel dieses Systems ist es, Autofahrer besser über Wanderbaustellen zu informieren. Damit soll die Sicherheit auf Sachsen-Anhalts Straßen und Autobahnen verbessert werden. Die Kosten für das Projekt, das es so in Deutschland noch nicht gibt, belaufen sich den Angaben zufolge auf rund 150.000 Euro.

Fahrzeuge werden umgerüstet

Für das neue Warnsystem werden laut Webel die Fahrzeuge der Autobahnmeistereien so umgerüstet, dass sie ihren Standort per Signal senden können. Diese Informationen werden dann an die Rundfunkanstalten und die Landesmeldestelle-Verkehr weitergeleitet. Im Anschluss werden sie dann in die Navigationssysteme der Autos eingespeist.

Auf diese Weise bekommen alle Autofahrer, die sich auf betroffenen Straßenabschnitten befinden, sofort eine Meldung über die Verkehrsbehinderung. Die Meldung kann dann ein grafisches Symbol und einen Schriftzug enthalten, der in Kombination mit einem Signalton in Pkw und Lkw zu empfangen ist. So soll die Aufmerksamkeit der Fahrer für die Gefahr geschärft werden.

Ziel: Weniger Unfälle

Ziel des neuen Systems ist laut Minister, die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Unfallzahlen zu reduzieren. Bis 2020 sollen die Zahl der Verkehrstoten um 40 Prozent und die der Schwerverletzten um 20 Prozent gegenüber den Zahlen von 2010 gesenkt werden.

