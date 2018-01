Insgesamt 13 Kraft-, Ausdauer- und Geschicklichkeitsübungen hat sich Michél Korpás aus Dessau in sein Haus gebaut. Dabei hat er sich diesen besonderen Hindernisparcours nicht ausgedacht: Als er Videos der "Ninja Warriors" mit den Kletter- und Balance-Übungen sah, wollte er so etwas einfach auch in seinen eigenen vier Wänden haben.