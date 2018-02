"Gold des Meeres" Offenbar illegale Bernsteinförderung in der Goitzsche

In Bitterfeld am Großen Goitzschesee brach vor drei Jahren das Bernsteinfieber aus. Das Gold des Meeres liegt in großen Mengen im Schlamm des Tagebaurestlochs. Deswegen errichtete ein Unternehmen auf dem See eine schwimmende Plattform und begann mit der Probeförderung. Die Genehmigung dafür galt bis zum 31. März 2017. Seit Oktober des vergangenen Jahres steht die Plattform jedoch wieder im Abbaugebiet. Das wirft Fragen bei Bürgern und Politikern auf.

von Stephan Schulz, MDR SACHSEN-ANHALT