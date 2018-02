In der Nähe von Aken ist am Freitagmittag ein Auto mit einem toten Mann aus der Elbe geborgen worden. Das Fahrzeug war am Morgen in die Elbe gerollt. Der Feuerwehrchef von Aken, Michael Kiel, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Fährmann hätte gegen 9 Uhr einen Notruf abgesetzt. Dann seien 25 Kameraden mit zwei Booten im Einsatz gewesen. Weil das Auto bereits untergangen war, musste die Feuerwehr außerdem Taucher anfordern.