Nach Berichten über Oury Jalloh Polizeischutz für Dessauer Landgericht

Die Polizei hat wegen eines Berichts des WDR-Magazins "Monitor" über den Fall Oury Jalloh mehrere öffentliche Gebäude unter Schutz gestellt. Die Sprecherin der Polizeidirektion Ost, Doreen Wendland, sagte am Freitag MDR SACHSEN-ANHALT, man habe Polizeifahrzeuge vor markante Gebäuden in der Stadt gestellt. So auch vor das Landgericht Dessau-Roßlau. Als Grund verwies sie auf die Erfahrungen der Vorjahre, als Justiz- und Polizeigebäude angegriffen wurden – unter anderem mit Brandsätzen an Türen.



Bis zum Nachmittag habe es keine Vorkommnisse in Dessau gegeben. Mittlerweile sei der Polizeischutz beendet. Ob auch in der Nacht zu Samstag wieder Polizisten vor einzelnen Gebäuden wachen würden, sei noch offen, so die Sprecherin. Im Januar wurde auf das Justizzentrum in Dessau ein Brandanschlag verübt. Eine linksextreme Gruppe bekannte sich im Internet zu dem Anschlag. Mit der Aktion solle gegen "rassistisch motivierte Polizeigewalt" demonstriert werden. Genannt wurde in dem Bekennerschreiben unter anderem der Fall Oury Jalloh.