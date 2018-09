Gefährdung der öffentlichen Sicherheit Landkreis verbietet Rechtsrock-Konzert in Köthen

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat ein geplantes Rechtsrock-Konzert am Samstag in Köthen verboten. Der Kreis begründete seine Entscheidung mit einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Eine parallel angemeldete Kundgebung der rechtspopulistischen Partei Die Republikaner ist zwar erlaubt, wurde allerdings vom Marktplatz in Köthen auf den Exerzierplatz verlegt.

Auf dem Marktplatz will sich die Hochschule Anhalt am Samstagnachmittag zu einem Aktionstag mit dem Motto "Weltoffene Hochschule" treffen. Geplant sei ein buntes Programm, an dem sich auch Vereine, Schulen und Unternehmen beteiligten, kündigte die Hochschule an. "Die Aktion setzt ein klares Zeichen gegen die extremistischen Demonstrationen in den vergangenen Tagen", erklärte der Präsident der Hochschule Prof. Jörg Bagdahn.

Großaufgebot der Polizei im Einsatz

Zu dem Fest von der Hochschule werden 2.000 Menschen erwartet. Die rechte Szene meldete für ihre Veranstaltung rund 1.000 Teilnehmer an. Die Polizei wird am Samstag mit einem Großaufgebot im Einsatz sein. Um genügend Kräfte für den Einsatz zu haben, wurde die Drittliga-Partie zwischen dem Halleschen FC und Hansa Rostock abgesagt.

Köthen kommt nicht zur Ruhe