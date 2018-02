Schiffsunfall bei Coswig Havariertes Tankschiff geborgen

Auf der Elbe bei Coswig im Kreis Wittenberg ist am Mittwochabend ein havariertes Tankschiff geborgen worden. Der mit Harnstoff beladene Tanker hatte sich aufgrund einer defeken Ruderanalge am Ufer festgefahren. Das beschädigte Schiff liegt jetzt im Hafen von Coswig und soll am Wochenende nach Hamburg in eine Werft gebracht werden.