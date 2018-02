Streit um Cranach-Altar: 80.000 Euro umsonst

Was passiert aber nun mit dem neuen Altar, der immerhin fast 80.000 Euro gekostet hat? Er kann ja nicht für immer im Büro des Elektromeisters Neumann stehen. Kembergs Bürgermeister Torsten Seelig war es, der einen Kompromiss gefunden hat. Das unstrittenen Kunstwerk kommt in die Trauerhalle am Friedhof, denn die gehört nicht der Kirche, sondern der Stadt Kemberg: "Der Platz steht fest, hier passt alles zusammen. Das ist ein neuer Punkt in unserem Tourismuskonzept. Hier können sich auch Gäste der Stadt den neuen Altar ansehen." In den kommenden Wochen wird die Kemberger Trauerhalle umgebaut und saniert. Mitte des Jahres, so der Bürgermeister, kann der neue Cranach-Altar präsentiert werden.