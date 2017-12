Volle Hütte bei Kallotta Tierpension bei Zerbst zu Silvester ausgebucht

"Hier bin ich Hund, hier darf ich sein". In der Tierpension "Kalotta" finden Vierbeiner ein kurzfristiges Zuhause. Bildrechte: MDR/Susanne Reh

Dass die Silvester-Knallerei nix ist für unsere lieben Vierbeiner, ist ja kein Geheimnis. Und dass so mancher Hundebesitzer mit Karten für eine Silvestergala händeringend auf der Suche nach einem Hundesitter ist, auch nicht. Und so herrscht bei "Kallotta" Silvester der Wahnsinn. Etliche Hundebesitzer haben ihre Lieblinge bereits in der Hundepension bei Zerbst angemeldet. Das Auftragsbuch ist voll. Randvoll.

Und so herrscht in diesen Tagen bei "Kallotta" Hochbetrieb. Jeder Neuankömmling wird mit Gebell begrüßt. Ob freundlich oder nicht – das kann man schwer unterscheiden. Aber Wolfgang Fandrich öffnet zumindest mit einem Lächeln das große Tor. Bevor er die Zweibeiner begrüßt, wendet er sich erst mal seinem Übernachtungsgast zu. Jeder Hund wird gestreichelt und unter die Lupe genommen. Ist er groß oder klein, ängstlich oder forsch, Weibchen oder Männchen, verträgt er sich mit anderen Hunden oder nicht? Denn der Pensionschef muss einschätzen, welcher seiner Übernachtungsgäste sich eine Hütte mit anderen teilen kann.

Ein Paradies der Ruhe

Dabei ist genug Platz bei "Kallotta". Ob in einer der zahlreichen Schlafunterkünfte, dem großflächigen Freigehege oder den separierten Auslaufabteilen – große und kleine Vierbeiner fühlen sich hier wohl. Auf über 10.000 Quadratmetern hat auch der aufgeweckteste Langstreckenläufer genug Platz um sich auszupowern. Für die Fellnasen gibt es viele Spielmöglichkeiten, beheizte Schlafplätze im Winter, genauso wie zahlreiche Bademöglichkeiten an heißen Sommertagen. Das Gelände liegt zudem Mitten im Wald zwischen Roßlau und Zerbst. Hier haben die Hunde also Ruhe – auch vor Großfamilienbesuch zu Weihnachten und Silvesterknallerei.

10.000 Quadratmeter haben die tierischen Gäste in der Pension zur Verfügung. Bildrechte: MDR/Susanne Reh Wolfgang Fandrich und sein Sohn Tino haben ihren Tagesablauf komplett auf die Bedürfnisse ihrer vierbeinigen Gäste eingestellt. Die Pension hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr geöffnet. Für ihre Kunden verzichten die beiden sogar auf Weihnachten und Silvester. Und das gerne. Die beiden haben ihr Wohnhaus direkt neben der Pension, ein reiner Familienbetrieb. Wolfgang Fandrich liebt Tiere, hat Tierzucht gelernt. In der Silvesternacht wird er regelmäßig Kontrollrunden durch die Hütten drehen.

Seelischer Schaden möglich

Und er hat auch Tipps für Daheimgebliebene: So sollte man Hunde auf keinen Fall mit zu irgendeiner Silvesterfeier nehmen und in die Ecke setzen, meint der Experte. Zu Hause, wenn es los geht mit der Knallerei, sollte man sich um das eigene Tier kümmern, es beruhigen und nicht einfach sich selbst überlassen. Sensible Hunde könnten von dem Krach einen seelischen Knacks bekommen, so Fandrich. Werden später ängstlich reagieren bei jedem kleinen Geräusch.

