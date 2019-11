Nach dem Tod eines 22-Jährigen in Köthen ist derzeit unklar, wann das endgültige Obduktionsergebnis vorliegt. Der Dessauer Staatsanwalt Pieper sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ein vollständiger Bericht der Rechtsmedizin dauere in der Regel sechs bis acht Wochen. Das Gutachten müsse einem gerichtlichen Verfahren standhalten können.

Laut Justizministerin Anne-Marie Keding ist die Todesursache mit hoher Wahrscheinlichkeit Herzversagen. Man habe zunächst keine Hinweise auf tödliche Verletzungen durch Schläge oder Tritte gefunden, teilte die Statsanwaltschaft Dessau-Roßlau mit. Auch habe der Tote keine offenen Wunden oder Knochenbrüche, die von Tritten herrühren könnten, gehabt. Tritte oder Schläge gegen den Kopf als Todesursache schließen die Ermittler aus. Der Tote hatte eine Blutung unter der Haut an der Unterlippe und eine Verletzung am Hinterkopf, die bei einem Sturz entstanden sein könnte, so die Staatsanwaltschaft.