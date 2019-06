Bei den Landwirten ist man dagegen weniger gut gerüstet. Zwar gebe es laut Kreisbrandmeister Heiko Bergfeld aus Anhalt-Bitterfeld keine Probleme in der Zusammenarbeit mit Agrarunternehmen und Landwirten – sie seien sehr hilfsbereit. Auch habe das Bewusstsein, Vorkehrungen in Form von Schneisen oder Wasserwagen zu treffen, in den letzten Jahren zugenommen. Doch die Situation bleibt laut Vorsitzendem des Bauernverbands Wittenberg dramatisch. "Wir stehen auf Messers Schneide", sagte Ralf Donath MDR SACHSEN-ANHALT.

Nach Angaben der Waldbesitzer ist der Wald in Sachsen-Anhalt durch Trockenheit, Stürme und Borkenkäfer so stark geschädigt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. In den Wäldern des Landes liegen demnach rund 3,4 Millionen Kubikmeter abgebrochenes Holz – sogenanntes Schadholz – herum, was die Waldbrandgefahr enorm erhöhe. Am meisten liege Schadholz in den Wäldern des Harzes.