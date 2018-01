Im Fall des in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Asylbewerbers Oury Jalloh belasten neue Hinweise die Ermittler. Nach Berichten der Mitteldeutschen Zeitung und der TAZ hat ein Justizmitarbeiter 2013 und 2014 zweimal versucht, Strafanzeige gegen einen Polizisten zu erstatten, der sich in der Brandnacht in der Polizeidienststelle aufgehalten hatte. Statt die Hinweise in die Ermittlungen aufzunehmen, seien jedoch disziplinarische Schritte gegen den Justizmitarbeiter eingeleitet worden. Vorgesetzte hätten Druck ausgeübt.