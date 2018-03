In Sachsen-Anhalt ermitteln Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt an der Hochschule Anhalt wegen Untreue. Mitarbeitern der Hochschule werden unsaubere Finanzgeschäfte vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg bestätigte die Ermittlungen. Ein Sprecher sagte am Sonnabend MDR SACHSEN-ANHALT, er wolle aufgrund laufender Ermittlungen keine Details nennen.