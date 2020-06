In dieser Übersicht soll es aber vielmehr um die kleinen und feinen Tipps abseits der Touristenströme gehen. Wer also ganz entspannt Urlaub im Osten von Sachsen-Anhalt machen will, hat dazu ausreichend Gelegenheit. Camping im Grünen und am Wasser, Touren durch die Naturparks Fläming und Dübener Heide machen die Region ebenso einzigartig wie ein Konzert in der Baggerstadt Ferropolis.