Landgericht Dessau Lebenslang für Mord an Pizzaboten in Seyda

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines Pizzaboten in Seyda bei Jessen ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ordnete das Landgericht Dessau für die Zeit nach der Haft außerdem Sicherungsverwahrung an. Damit folgten die Richter der Staatsanwaltschaft. Sie hatte für eine Verurteilung wegen Mordes plädiert. Die Verteidigung hatte dagegen eine Freiheitsstrafe von elf Jahren und acht Monaten wegen Totschlags für angemessen gehalten.

Der 32 Jahre alte Angeklagte hatte die Tat vor Gericht eingeräumt. Er bestritt allerdings eine Tötungsabsicht. Er hatte das Opfer im Frühjahr erstochen. Vor Gericht gab er an, das Küchenmesser nur mitgenommen zu haben, um sein späteres Opfer zu erschrecken und so an das Auto des Pizzaboten zu kommen. Aus unerklärlichen Gründen habe er aber zugestochen, dabei die Halsschlagader des 56-Jährigen getroffen.