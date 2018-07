Im Prozess um die Vergewaltigung einer Frau im Sommer 2017 in Dessau sind am Dienstag die Urteile gesprochen worden. Das Landgericht verurteilte die vier Angeklagten aus Eritrea wegen besonders schwerer Vergewaltigung. Sie müssen zwischen 6 und 8 Jahre ins Gefängnis. Zwei der Täter wurden nach dem Jugendstrafrecht verurteilt.

Die Täter vergewaltigen das Opfer auf dem Gelände einer ehemaligen Schule. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Die vier Männer aus Eritrea waren wegen Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall und gefährliche Körperverletzung angeklagt worden. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie die Frau nacheinander missbraucht haben. Die 56-Jährige hatte in der Innenstadt von Dessau Pfandflaschen gesammelt. Die vier mutmaßlichen Täter lockten sie auf das Gelände einer ehemaligen Schule und vergingen sich dort an ihr.



Am Montag waren vor dem Gericht in Dessau die Plädoyers gehalten worden. Die Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen. Damit sollte das Opfer geschützt werden. Das Gericht teilte auch nicht mit, für welches Strafmaß sich Staatsanwalt und Verteidigung ausgesprochen hatten.