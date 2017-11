Handballer Armands Uscins Nationaltrainer über Nacht

Dabei strahlen seine grauen Augen vor Freude. Denn natürlich ist der Handballhüne stolz auf seinen neuen Job: "Das macht mich schon froh, aber es ist auch eine Menge Arbeit". Uscins will eine spielstarke lettische Mannschaft aufbauen. "Ich kenne fast alle Spieler, die meisten Handballer aus Lettland spielen ohnehin in deutschen Ligen", sagt er.

So wie Armands Uscins einst auch. Viele Jahre trug er das Trikot des Dessau-Roßlauer Handballvereins. Große Sprüche hat der Hüne nie geklopft, aber großartige Leistungen gezeigt. So hat Uscins in Dessau-Roßlau schnell die Herzen der Handball-Fans erobert. "Diese Erfahrungen kann ich an die jungen Nationalspieler weitergeben, ich will das Team zusammenschweißen", sagt er.