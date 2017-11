Nominierung für Unternehmerpreis Innovativer Kraftstoff aus Stroh

Das Biogas-Unternehmen Verbio aus Zörbig steht im Finale des Unternehmerpreises "Entrepreneur Of The Year". Der Preis, der von der Wirtschaftsberatung Ernest und Young ausglobt ist, wird am Freitagabend in Berlin verlieren.

Verbio produziert Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. "Wir stellen aus drei Strohballen Biogas her, mit dem ein Pkw ein Jahr lang fahren kann", sagt der Zörbiger Geschäftsführer Wolfgang Klein. Das seien 11.000 Kilometer. Neben Stroh greift das Unternehmen auch auf andere ungenutzte Stoffe wie Gülle, Mist und Bioabfälle zurück. Damit konkurrieren die benötigten Stoffe auch nicht mit anderen Nahrungsmitteln wie es beispielsweise bei der Herstellung von Biodiesel der Fall ist. Dieser wird vor allem aus Raps hergestellt.

Der Zörbiger Verbio-Geschäftsführer Wolfgang Klein Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit ihrer Idee waren sie die ersten in Deutschland. Verbio sei mit seinen Biokraftstoffen fast allein auf dem Markt, so Gründer und Vorstandsvorsitzender Claus Sauter. Zehn Jahre Forschungsarbeit lägen hinter den Entwicklern. Investiert habe Verbio seit seinem Börsengang 2007 zudem mehr als 100 Millionen Euro.



Gegründet wurde das Unternehmen 2003. Es beschäftigt 500 Mitarbeiter an drei Standorten, in Zörbig allein 200. Damit ist Verbio der größte Arbeitgeber der Stadt. Derzeit wird der vierte Standort errichtet.

Neue Werke in Asien und Nordamerika

Zusätzliche Investitionen in Deutschland seien aber nicht geplant, so Sauter. Die aktuelle politische Debatte um ein generelles Verbot von Verbrennungsanlagen und Verbrennungsmotoren verunsicherten die Branche und beträfen Verbio, so Sauter.

Verbio macht aus Biogas zum Beispiel Biodiesel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch deshalb will der gebürtige Bayer nun in Asien und Nordamerika neue Werke errichten. Er wünscht sich aber, dass auch hierzulande nicht mehr nur das Elektroauto als politische Lösung für das Abgasproblem betrachtet wird. "Alle Probleme, die beim Elektroauto noch gelöst werden müssen, haben wir nicht. Wir können morgen loslegen und brauchen nur die politischen Signale", sagt Sauter.

