Straßenbauarbeiten Ärger um schleppende Bauarbeiten an B6n in Anhalt-Bitterfeld

Für die Stadt Zörbig spielen die Bauarbeiten eine wichtige Rolle. Der komplette Schwerlastverkehr von Köthen und Bitterfeld-Wolfen rollt über die viel befahrene Bundesstraße 183 an Zörbig vorbei. Der Bürgermeister von Zörbig, Matthias Egert (CDU), sagt: "Wenn etwas auf der A9 ist, merken wir das hier ganz akut, weil sich alles am Kreisverkehr staut. Unsere Straßen können diese Last auf Dauer nicht mehr tragen". Die Verlängerung der B6n ist Egert zufolge wichtig, damit es es zu einer Entlastung kommt.

Egert kritisiert, dass der Ausbau nur schleppend verläuft. Wenn die Straße in vier Jahren fertig werde, reiche sie vermutlich gar nicht mehr aus. In Salzfurthkapelle würden neue Gewerbegebiete erschlossen, auch nähme der Verkehr zu, wenn die Papierfabrik in Sandersdorf-Brehna und die Batteriefabrik in Thalheim voll produzierten. Man brauche dann ein völlig neues Verkehrskonzept.