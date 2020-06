Umstrittenes Millionenprojekt an A9 Riesiger Lkw-Rastplatz in Vockerode nimmt Gestalt an

Im Februar 2019 war durchgesickert, dass in Vockerode im Landkreis Wittenberg der wohl größte Lkw-Rastplatz in Deutschland entstehen soll – mit 350 Stellplätzen. Der Investor aus Bayern wollte direkt an der A9 bis zu 15 Millionen Euro investieren. Doch das Projekt stockte, weil es von allen Seiten Gegenwind gab. Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz fürchtete um das weltberühmte Gartenreich, die Anwohner sorgten sich um ihre Ruhe. Inzwischen scheint es einen Stimmungswechsel zu geben.