Prozessbeginn Angeklagter schweigt zur Tötung des Ex-Polizisten in Zahna-Elster

Mord aus niederen Beweggründen und zur Verschleierung einer Straftat, Körperverletzung und Freiheitsberaubung: Das wirft die Staatsanwaltschaft einem Mann aus Seyda im Landkreis Wittenberg vor. Er soll im Januar 2019 den ehemaligen Polizisten Wolfhard L. aus Rache getötet haben, weil dieser in einem Strafverfahren gegen ihn ausgesagt hatte.

Der Angeklagte verweigerte die Aussage. Bildrechte: MDR/Martin Krause

Als im Januar vergangenen Jahres der Rentner und Ex-Polizist Wolfhard L. tot an einem Flutgraben entdeckt wurde, fahndete die Polizei mit einem Massengentest nach dem Täter. An diesem Test hatten etwa 1.900 Männer teilgenommen.



Zum Prozessauftakt am Mittwoch war lediglich die Ehefrau des getöteten als Zeugin geladen, im weiteren Verlauf des Prozesses werden allerdings noch zahlreiche Zeugen gehört.