Royaler Besuch in Sachsen-Anhalt: Bei strahlendem Sonnenschein empfing Ministerpräsident Reiner Haseloff am Mittwoch den belgischen König Philippe und die Königin Mathilde vor dem Wittenberger Rathaus. Zahlreiche Schaulustige waren gekommen, um die beiden zu begrüßen.

In Wittenberg besuchte das Königspaar das Lutherhaus und die Schlosskirche, an deren Tür der Reformator Luther vor mehr als 500 Jahren seine Thesen angeschlagen haben soll. Am Nachmittag schauen sich der belgische König und die Königin noch das Dessauer Bauhaus an. Anschließend fahren sie weiter nach Leuna, wo ein belgisches Unternehmen Kunststoffe herstellt. Am Dienstag war das Königspaar bereits in Thüringen.