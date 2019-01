Mit knapp 2,5 Promille ist ein betrunkener ICE-Lokführer an Wittenberg vorbeigerauscht. Er ließ den sonst üblichen Halt aus. Dem Mann drohen nun bis zu fünf Jahre Gefängnis. Ein Atemalkoholtest ergab 2,5 Promille. Der Vorfall geschah nach Angaben der Bundespolizei bereits am Dienstag auf der Strecke Hamburg-Leipzig. Nun werde wegen Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt.

Hier warteten die Passagiere am Dienstag vergeblich: Der Bahnhof in Wittenberg.

Hier warteten die Passagiere am Dienstag vergeblich: Der Bahnhof in Wittenberg.

Hier warteten die Passagiere am Dienstag vergeblich: Der Bahnhof in Wittenberg. Bildrechte: Allianz pro Schiene/Stephan Röhl

Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert derweil harte Konsequenzen für den Betroffenen. "Wer so erwischt wird, ist die längste Zeit seines Lebens Lokführer gewesen", sagte der Sprecher Karl-Peter Naumann der Deutschen Presse-Agentur. So etwas dürfe nicht vorkommen.

Dass Lokführer versehentlich an einem Bahnhof vorbeifahren, kommt immer mal wieder vor. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren war schon einmal ein ICE an Wittenberg vorbei gefahren, ohne zu halten – am 4. Januar 2017. Der Lokführer bemerkte sein Missgeschick jedoch, stoppte den Zug und konnte in den Bahnhof zurückfahren. Einen ähnlichen Fall hatte es damals kurz zuvor in Bitterfeld gegeben.