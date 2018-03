Tourismusabgabe Doch keine Bettensteuer für Wittenberg

In Wittenberg wird es vorerst keine Bettensteuer geben. Das hat Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) am Mittwoch mitgeteilt. Geplant war, dass die Sonderabgabe zum 1. April kommt.

Laut einem Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT hat der Rückzug vor allem politische Gründe. Die Landesregierung will bis zum Sommer die rechtlichen Voraussetzungen für eine Tourismusabgabe schaffen. Dann könnten Städte wie Wittenberg nicht nur Hotelbetten, sondern auch kulturelle Veranstaltungen besteuern. Eine Bettensteuer wäre daher überflüssig.

Mit der Bettensteuer wollte die Stadt zusätzliches Geld in die Kassen spülen. Bei jeder privaten Übernachtung sollten fünf Prozent des Zimmerpreises einbehalten werden. Das hätte für ein ganzes Jahr Einnahmen in Höhe von ungefähr 150.000 Euro gebracht. Für Touristen wären das zusätzlich Kosten von 2 Euro bis 3,50 Euro pro Nacht gewesen. Das Geld sollte laut Zugehör in die Infrastruktur von Wittenberg reinvestiert werden.