Dem Projektleiter Nebelsick zufolge ist die Burg von Kemberg aus archäologischer Sicht etwas Besonderes. "Nirgendwo in Mitteldeutschland gibt es eine exakt, das heißt mit Baumringen datierte, burgseitige Festung." Zudem sei die Anlage sehr gut erhalten und man habe den Wall in verkohltem Zustand vorgefunden. Das seien Situationen, die ganz selten in Europa seien – und einmalig in Mitteldeutschland.